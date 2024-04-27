У мирний час чоловік працював у газеті "Факти", однак з 2014 року вирушив обороняти свою країну. Андрій загинув на Запорізькому напрямку.
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Втрата талановитого журналіста
На війні, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув журналіст, військовослужбовець ЗСУ, бойовий медик стрілецького батальйону Андрій Топчій. Свій останній бій захисник прийняв поблизу села Роботине 20 квітня. Чоловіку навіки лишилося 38 років.
Як розповіли колеги журналіста, він пішов на війну давно. Спочатку він інформаційно протистояв ворогу – він відкрито говорив про те, що Росія не вважає Україну незалежною. Працюючи в газеті "Факти" Андрій публікував глибокі інтерв'ю з істориками, які попереджали про це.
Кришталево чесний, із загостреним почуттям справедливості Андрій переживав як особисту трагедію всі політичні чвари, що роздирають Україну. І після вторгнення Росії у країну в 2014 році пішов її захищати зі зброєю в руках,
– зазначили у "Фактах".
З перервами на журналістику чоловік провів на фронті 10 років – і загинув він як воїн, на полі бою.
Військовий та журналіст Андрій Топчій на тлі трофея / фото "Фактів"
Похорони Андрія Топчія заплановані на суботу, 27 квітня. о 14.00 на Лісовому кладовищі. Свій останній спочинок хоробрий воїн журналіст знайде на Алеї Героїв серед могил інших захисників України.
Втрати України у війні
- Під час виконання бойового завдання на війні загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Олександр Ющенко. Свою кар'єру у військовій справі він розпочав з 2005 року. Також він був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом За мужність ІІІ ступеня.
- Також на війні загинув учасник Революції гідності Роман Панькевич. Життя воїна обірвалося 19 квітня під час мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області.
- Нещодавно на фронті загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він вирушив на війну у вересні 2023 року. Перед від'їздом на фронт він заявив, що колишніх десантників не буває і йому неймовірно боляче ховати дітей.