Життя воїна обірвалося під час мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області. Про смерть Героя повідомили у Сокальській міській раді.

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Загинув Роман Панькевич

З сумом повідомляємо, що 19 квітня 2024 року в результаті мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області загинув наш захисник Панькевич Роман Зіновійович, 1980 року народження, житель міста Сокаль,

– повідомили у мерії.

Там розповіли, що Роман був стрільцем-гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7271.

Загиблий Герой Роман Панькевич / Фото з Facebook

Побратим загиблого воїна Микола Коханівський розповів, що у Романа залишилися двоє дітей та дружина. Також він зазначив, що Герой ще з 2014 року захищав Україну від російських окупантів, він був бійцем добробату ОУН.

Він додав, що Роман був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, онуком повстанця.

Прощання із воїном відбудеться 26 квітня о 12:00 у Сокалі на Львівщині, у греко-католицькому храмі Святих Петра та Павла.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним, близьким та знайомим українського захисника.

Вони віддали життя за Україну