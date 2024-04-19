До армії мер Лебедина вступив у 2022 році. Там Бакликов мав позивний "Байден".

До теми "Колишніх десантників не буває": на війні загинув мер Лебедина Олександр Бакликов

Жителі Лебедина провели мера Бакликова в останню путь

Прощатися з очільником міста жителі Лебедина спочатку прийшли до Будинку культури. Родина, побратими, друзі та знайомі несли квіти й віддавали шану Олександру Бакликову.

Син Олександра Бакликова розповів, що остання розмова з його батьком відбулася в день його трагічної загибелі, 14 квітня. За свідченнями його товаришів по службі, Бакликов відважно вирушив на порятунок свого підрозділу, коли дізнався про загрозу оточення.

На перехресті їм там треба було повернути направо, як зараз уже відомо – прямо, і в посадці зліва вже був ворог і з дистанції десь метрів 300 їхнє авто розстріляли. Він весь удар взяв на себе,

– розповів син міського голови Лебедина.

За два тижні до передчасної смерті Бакликова з ним бачився й Віталій Волощук. Під час візиту на місце бойових дій Волощук розговорився з Бакликовим, прагнучи отримати від досвідченого військового поради. Згадуючи про їхню зустріч, Волощук зазначив, що Бакликов прожив життя і помер як справжній воїн.

Тим часом співзасновник фонду "Волонтери Лебединщини" Олександр Спічка зазначив, що позиція мера Лебидина була завжди за Україну, вільну, незалежну.

"З 2014 року з ним разом волонтерили, возили хлопцям допомогу. У 2022 він організував захист Лебедина, організували військовим харчування і житло. Його свідоме рішення було, як десантника, йти захищати добровільно Батьківщину", – розповів він.

Дві колишні однокласниці Олександра, Наталя та Олена, дуже добре відгукувалися про нього, описуючи його як принципову, чесну та порядну людину з сильною волею. Вони розповіли, що всі разом навчалися в школі з 5 класу і знали мера Лебедина протягом 10 років. За їхніми словами, не було нічого дивного в тому, що він прикрив свого побратима на фронті, оскільки це відповідало його характеру.

Люди прийшли попррщатися з мером Лебедина Олександром Бакликовим / Фото Суспільного

Бакликов загинув як справжній герой

Олександр Бакликов вперше став міським головою Лебедина у 2015 році, а повторно жителі міста обрали його у 2020 році. Тоді за Бакликова проголосували майже 40% від усіх, хто прийшов на вибори.

У вересні 2021 року депутати Лебединської міськради проголосували за дострокове припинення повноважень голови Лебедина. Це рішення, за словами, колишнього міського голови Лебедина Анатолія Удода, Бакликов оскаржував у суді.

Його спробували усунути від виконання обов'язків і він пішов воювати і от розумієте, цим героїчним вчинком він дав такого ляпаса тим, хто його паплюжив, хто його бруднив, хто розповсюджував всілякі фейки, хто казав, та який він десантник. А він десантник. Хто казав: та він на блокпосту. А він загинув і не на блокпосту. Саша – герой, то однозначно, тут питань немає,

– сказав Удод.

На урочистій церемонії жителі Лебедина зібралися в Будинку культури, щоб попрощатися зі своїм мером Олександром Бакликовим. Члени сім'ї, колеги, друзі та знайомі зібралися разом, щоб віддати шану, поклавши квіти на його честь. Покійного мера відспівали в місцевій українській церкві, а потім поховали на місцевому кладовищі.

Бакликов пішов добровольцем на службу до Збройних сил України, де став командиром гранатометного відділення у складі окремої 47 механізованої бригади.

"З перших днів створення нашого підрозділу Миколайович займався всім, що стосується документації, виконання задач професійно. Відношення "Байдена "було до нас, як до своїх дітей. Якщо ми десь провинилися – він скаже, що так робити не можна. Прислухався до наших порад, хоча різниця у віці була немаленька, ми цього не відчували ", – розповів головний сержант гранатометного взводу 47 бригади Богдан Чепрасов.

Життя Бакликова обірвалося поблизу Новобахмутівки Покровського району Донецької області. У вересні молодшому сержантові мало б виповнитися 60 років.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині і близьким загиблого героя.