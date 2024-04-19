В армию мэр Лебедина вступил в 2022 году. Там Баклыков имел позывной “Байден”.

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Жители Лебедина провели мэра Баклыкова в последний путь

Прощаться с главой города жители Лебедина сначала пришли в Дом культуры. Семья, собратья, друзья и знакомые несли цветы и отдавали дань уважения Александру Баклыкову.

Сын Александра Баклыкова рассказал, что последний разговор с его отцом состоялся в день его трагической гибели, 14 апреля. По свидетельствам его сослуживцев, Баклыков отважно отправился на спасение своего подразделения, когда узнал об угрозе окружения.

На перекрестке им там надо было повернуть направо, как сейчас уже известно – прямо, и в посадке слева уже был враг и с дистанции где-то метров 300 их авто расстреляли. Он весь удар взял на себя,

– рассказал сын городского головы Лебедина.

За две недели до преждевременной смерти Баклыкова с ним виделся и Виталий Волощук. Во время визита на место боевых действий Волощук разговорился с Баклыковым, стремясь получить от опытного военного советы. Вспоминая об их встрече, Волощук отметил, что Баклыков прожил жизнь и умер как настоящий воин.

Между тем соучредитель фонда "Волонтеры Лебединщины" Александр Спичка отметил, что позиция мэра Лебидина была всегда за Украину, свободную, независимую.

"С 2014 года с ним вместе волонтерили, возили ребятам помощь. В 2022 он организовал защиту Лебедина, организовали военным питание и жилье. Его сознательное решение было, как десантника, идти защищать добровольно Родину", – рассказал он.

Две бывшие одноклассницы Александра, Наталья и Елена, очень хорошо отзывались о нем, описывая его как принципиального, честного и порядочного человека с сильной волей. Они рассказали, что все вместе учились в школе с 5 класса и знали мэра Лебедина на протяжении 10 лет. По их словам, не было ничего удивительного в том, что он прикрыл своего побратима на фронте. Поскольку это соответствовало его характеру.

Люди пришли попрощаться с мэром Лебедина Александром Баклыковым / Фото Суспільного

Баклыков погиб как настоящий герой

Александр Баклыков впервые стал городским головой Лебедина в 2015 году, а повторно жители города избрали его в 2020 году. Тогда за Баклыкова проголосовали почти 40% от всех, кто пришел на выборы.

В сентябре 2021 года депутаты Лебединского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Лебедина. Это решение, по словам, бывшего городского головы Лебедина Анатолия Удода, Баклыков оспаривал в суде.

Его попытались отстранить от исполнения обязанностей и он пошел воевать. И вот понимаете, этим героическим поступком он дал такую пощечину тем, кто его порочил, пачкал, распространял всевозможные фейки, говорил, и какой он десантник. А он десантник. Кто говорил: и он на блокпосте. А он погиб и не на блокпосте. Саша – герой, то однозначно, здесь вопросов нет,

– сказал Удод.

На торжественной церемонии жители Лебедина собрались в Доме культуры, чтобы попрощаться со своим мэром Александром Баклыковым. Члены семьи, коллеги, друзья и знакомые собрались вместе, чтобы отдать дань уважения, возложив цветы в его честь. Покойного мэра отпели в местной украинской церкви, а затем похоронили на местном кладбище.

Баклыков пошел добровольцем на службу в Вооруженные силы Украины, где стал командиром гранатометного отделения в составе отдельной 47 механизированной бригады.

"С первых дней создания нашего подразделения Николаевич занимался всем, что касается документации, выполнения задач профессионально. Отношение "Байдена" было к нам, как к своим детям. Если мы где-то провинились – он скажет, что так делать нельзя. Прислушивался к нашим советам, хотя разница в возрасте была немаленькая, мы этого не чувствовали", – рассказал главный сержант гранатометного взвода 47 бригады Богдан Чепрасов.

Жизнь Баклыкова оборвалась вблизи Новобахмутовки Покровского района Донецкой области. В сентябре младшему сержанту должно было бы исполниться 60 лет.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.