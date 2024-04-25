Жизнь воина оборвалась во время минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области. О смерти Героя сообщили в Сокальской городском совете.

Смотрите также "Бывших десантников не бывает": на войне погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

Погиб Роман Панькевич

С грустью сообщаем, что 19 апреля 2024 года в результате минометного обстрела под Красногоровкой Донецкой области погиб наш защитник Панькевич Роман Зиновьевич, 1980 года рождения, житель города Сокаль,

– сообщили в мэрии.

Там рассказали, что Роман был стрелком-гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.

Погибший Герой Роман Панькевич / Фото из Facebook

Побратим погибшего воина Николай Коханивский рассказал, что у Романа остались двое детей и жена. Также он отметил, что Герой еще с 2014 года защищал Украину от российских оккупантов, он был бойцом добробата ОУН.

Он добавил, что Роман был активным участником Оранжевой революции и Революции Достоинства, внуком повстанца.

Прощание с воином состоится 26 апреля в 12:00 в Сокале на Львовщине, в греко-католическом храме Святых Петра и Павла.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным, близким и знакомым украинского защитника.

Они отдали жизнь за Украину