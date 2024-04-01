Тарас Пришляк стал на защиту Родины добровольцем. В рядах 71-й отдельной егерской бригады защитник прошел бои за Ирпень, Чернигов и Бахмут.

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Что известно о Герое

Тарас Васильевич Пришляк родился 4 ноября 1973 года в Рогатине Ивано-Франковской области. Учился в местной ООШ №2.

После 9 класса продолжил получать образование столяра в Перемышлянском училище. Прошел военную службу в армии. В мирное время работал разнорабочим, в частности, и заграницей.

В молодом возрасте Тарас Пришляк потерял папу и младшего брата. Поэтому стал надежной опорой для матери, сестер Зеновии и Леси. К сожалению, во время пандемии отошла в мир иной его мать.

Родные вспоминают Тараса как очень общительного и доброго человека. Двери его дома всегда были открыты для близких и друзей. Он любящий и заботливый отец двух дочерей – Виталины и Ирины.

В первый день полномасштабной войны Тарас Пришляк решил добровольцем взяться за оружие. Пошел служить в составе 71 отдельной егерской бригады.

В начале весны 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ. Участвовал в боях за Ирпень, Чернигов, Бахмут. Впоследствии вместе с собратьями Тарас Пришляк, стрелок-санитар 3 стрелкового отделения, 3 стрелкового взвода, 2 стрелковой роты, воюет на Авдеевском направлении, где старается отразить бесконечные наплывы вражеских войск,

– рассказали в Рогатинской ГТО.

К сожалению, 28 марта состоялся последний бой украинского воина. Его сердце перестало биться от смертельного ранения во время авиационного обстрела села Терны.

Тарас Пришляк на щите / Фото из фейсбука Рогатинской ГТО

"Собратья навсегда запомнят Тараса Пришляка как хорошего воина, человека доброй души, который всегда был готов поддержать, прикрыть в бою. Без родного человека остались жена, дочери и две сестры", – написали в общине.

Также выразили искренние соболезнования родным, близким, собратьям, всем, кто знал погибшего защитника Тараса Пришляка и вдохновлялся его добрым сердцем и отвагой.

По предварительной информации, прощание с Героем состоится в Рогатине. Сейчас продолжается транспортировка погибшего в родной край. О времени и месте прибытия скорбного кортежа и даты захоронения сайт Рогатинской ГТО сообщит дополнительно.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и слава Герою!

К слову, в марте стало известно о гибели защитника из Надворной. 37-летний Тарас Шпинта отдал жизнь за Украину в бою под Дорожнянкой на Запорожье.