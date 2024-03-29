Среди них были репатриированы 12 тел защитников, которые воевали на Луганском направлении. Другие 107 павших Героев с Донецкого направления и двое из Запорожского направления.
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Они отдали жизнь за Украину
В результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину было возвращено 121 павшего защитника.
Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины, –
отметили в сообщении КШВОВ.
Также они отдельно поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста.
Репатриация
Репатриация – это процесс возвращения тел погибших лиц на их родину или страну происхождения. Этот процесс может быть организован во время военных конфликтов, катастроф, террористических атак или других событий, приводящих к гибели людей за пределами их страны.
Репатриация тел охватывает организацию транспорта, пересечение границ, выполнение необходимых формальностей и процедур для перевозки тел в страну назначения, а также проведение похоронных или соответствующих ритуалов.
В сообщении отмечается, что ВСУ возьмут на себя перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тел наших Героев их передадут семьям для достойного захоронения.
Герои, отдавшие жизнь на фронте за наше государство
- На Бахмутском направлении погиб военный из Киевской области Богдан Бородай. Он служил в 24 отдельном штурмовом батальоне "Айдар" и погиб на Бахмутском направлении во время вражеского обстрела. Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.
- В боях за Украину под Дорожнянкой в Запорожье погиб 37-летний Тарас Шпинта. Его смерть оставила без опоры жену и маленьких сыновей.
- Также свою жизнь в бою с оккупантами отдал доброволец Олег Федосеев. Он служил вместе со своим отцом в подразделении "Слепая Лють" Украинской добровольческой армии, ему было всего 19 лет.