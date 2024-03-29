Среди них были репатриированы 12 тел защитников, которые воевали на Луганском направлении. Другие 107 павших Героев с Донецкого направления и двое из Запорожского направления.

Смотрите также Служил вместе с отцом: на войне погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев

Они отдали жизнь за Украину

В результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину было возвращено 121 павшего защитника.

Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины, –

отметили в сообщении КШВОВ.

Также они отдельно поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста.

Репатриация Репатриация – это процесс возвращения тел погибших лиц на их родину или страну происхождения. Этот процесс может быть организован во время военных конфликтов, катастроф, террористических атак или других событий, приводящих к гибели людей за пределами их страны. Репатриация тел охватывает организацию транспорта, пересечение границ, выполнение необходимых формальностей и процедур для перевозки тел в страну назначения, а также проведение похоронных или соответствующих ритуалов.

В сообщении отмечается, что ВСУ возьмут на себя перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тел наших Героев их передадут семьям для достойного захоронения.

Герои, отдавшие жизнь на фронте за наше государство