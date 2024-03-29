Серед них було репатрійовано 12 тіл Оборонців, які воювали на Луганському напрямку. Інші 107 полеглих Героїв з Донецького напрямку та двоє із Запорізького напрямку.

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Вони віддали життя за Україну

У результаті проведених репатріаційних заходів до України було повернуто 121 полеглого Оборонця.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України, –

зазначили у повідомленні КШППВ.

Також вони окремо подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Репатріація Репатріація – це процес повернення тіл загиблих осіб у їхню батьківщину або країну походження. Цей процес може бути організований під час воєнних конфліктів, катастроф, терористичних атак або інших подій, що призводять до загибелі людей за межами їхньої країни. Репатріація тіл охоплює організацію транспорту, перетин кордонів, виконання необхідних формальностей і процедур для перевезення тіл у країну призначення, а також проведення похоронних або відповідних ритуалів.

У повідомленні зазначається, що ЗСУ візьмуть на себе перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіл наших Героїв їх передадуть родинам для гідного поховання.

Герої, що віддали життя на фронті за нашу державу