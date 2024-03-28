Хлопець служив в одному підрозділі зі своїм батьком. Про смерть Героя сповістив журналіст Роман Бебех.

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Що відомо про загибель Олега Федосєєва

На війни загинув 19-річний доброволець Олег Федосєєв. Він разом із своїм батьком служив у підрозділі "Сліпа Лють" Української добровольчої армії.

Усі троє синів 61-річного Феодосія Федосєєва пішли на фронт. Двоє старших його синів приєдналися до ЗСУ раніше, а Олег трохи згодом і тихцем. Все для того, щоб родина не дізналася, адже батько не хотів, щоб його молодший син воював. Про своє рішення він сповістив, лише коли приїхав у відпустку.

Син зараз зі мною! Щоб не сталось! Йому ще жити! Треба буде підставити грудь? Я підставлю! Але йому загинути не дам. Він молодий, йому жити треба,

– заявляв батько Героя в одному зі своїх інтерв'ю.

На жаль, 27 березня прийшла звістка, що син якого так оберігав батько, загинув у бою із окупантами.

"Дуже боляче. Вічна пам’ять Олегу! Дуже доброму та відповідальному громадянину. Пам’ятайте, якою ціною нам дається Незалежність", – зазначив Роман Бебех.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким Героя. Низький уклін за його мужній подвиг. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну