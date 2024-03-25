Воїн працював на телебаченні з 2019 по 2022 рік, а після цього долучився добровольцем до лав Збройних Сил України.

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Микола Оранський був оператором БпЛА у 118 окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запорізькому напрямку.

Тепер йому назавжди 24 роки. hromadske висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи,

– йдеться у повідомленні.

За даними ІМІ, Микола Оранський став 75-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким Миколи. Низько вклоняємося йому за мужність і подвиг задля майбутнього нашої держави!

Вони віддали життя за Україну