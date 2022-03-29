Юрій Олійник прийшов працювати телеоператором на 24 канал у 2017 році. Колеги та просто хороші знайомі поділилися яскравими спогадами з ним та розповіли про той переломний день, 24 лютого, коли він вирушив на фронт.
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"Я вже ввечері їду"
"О 5 ранку почали бомбити, о 9 годині ми вже всі були на роботі. Юрко прийшов зранку на роботу, поставив камеру і витягнув ключі", – пригадала колега-журналістка Марічка Крижанівська.
Він віддав ключі від кімнати з фотоапаратами головному оператору Юрію Герасимову, сказавши "Так, ти будеш відповідальний".
Ми кажем: "Юрко, ти куди, що сталося?" Він сказав: "Я вже ввечері їду",
– розповіла Марічка Крижанівська.
Юрій був з тих людей, які першими йдуть у військкомат, коли починається війна. Колеги пригадали, що він ніколи не розповідав про війну, про АТО, натомість розповідав про гори, свої походи – про те, чим жив.
Гори були його місцем спокою
Гори були місцем його спокою та натхнення. Водив туди й поранених побратимів на спеціальному візку – "джульєтці".
Юрій любив розповідати про гори
"Коли ми з Юрком перший раз пішли в гори — дружина була страшенно зла, бо це була наша річниця весілля. Я проміняв річницю весілля на похід з Юрою в гори. Емоції, з якими ми піднялись на вершину, згадки – до самого життя", – пригадав режисер Костя Габрійчук.
Юрій Олійник також був талановитим фотографом
Про гори Юрій Олійник казав: "Прийшов, побачив, відчув – на фото і відео не канає".
Подруга Юрія Заріна Акопяц, колишня прессекретарка ветеранської організації, розповіла про їхню патріотичну традицію – завжди ходити на українські фільми.
"Навіть якщо це був дуже поганий фільм, жодного разу не шкодували, що на нього пішли, бо це гроші в підтримку українського кіно", – сказала Заріна Акопяц.
Юрій Олійник підтримував українське кіно
Поклав відеокамеру і взяв до рук зброю
У роботі Юрій Олійник був професіоналом, все мало бути так, як він запланував.
Співавтор проєкту "Рекрут" Олексій Чубашев сказав, що Юрій Олійник герой особисто для нього, адже коли прийшов в команду – одразу було видно професіонала, журналіста, військового і просто достойного чоловіка.
Він поклав відеокамеру і взяв до рук зброю. Просто піти і взяти зброю, не побоятися ворога – це насправді вже геройський вчинок,
– зазначив Антон Миронович, речник Академії Сухопутних військ.
Юрій знімав місцеві новини та документальні проєкти, серед яких "Рекрут", МИ 2:0, "Даруючи життя". Останні 4 роки знімав військові проєкти, щоб популяризувати Збройні Сили України.
Юрій знімав військові проєкти, щоб популяризувати Збройні Сили України
Колега Юрія Ірина Папірник сказала: "Розумію, що треба усміхатися, тому що в мене всередині нема болю, є ті слова, які він сказав: "Іра, ми всі будемо там, смерті не існує. Це велика честь – загинути за свою країну".
"Не панікуйте, а воюйте. Я знаю, що багато хто вже пішов воювати, хто має таку можливість – долучайтеся. Хто не має, а починає допомагати – дуже вам за це дякую", – говорив Юрій Олійник.
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