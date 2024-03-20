На фронті загинув боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Артем "Ронін" Жигадло. Про це повідомив його побратим Станіслав Матвіїв.

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"Друг. Брат. Воїн. Ідеаліст. Штурмовик."

"Ронін" брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, майже рік перебував у найважчих умовах під Бахмутом, а потім в Авдіївці Донецької області.

Здавалося, що ти будеш спроможним вижити у найлютішому бою, аби потім з голосним сміхом за столиком у кафешці розповідати, як ви накришили п****асів і вкотре раз вийшли переможцями,

– зазначив Станіслав Матвіїв.

Він підкреслив, що "Ронін" був не лише побратимом, але й другом, братом та ідеалістом, з яким вони мали ще багато планів на майбутнє.

"Бригада втратила одного із кращих воїнів. Україна – одного із найвірніших синів. Я – ще одного із небагатьох близьких друзів, коло яких невпинно звужується і яких залишається все менше", – наголосив побратим.

У Артема залишилися мама та вагітна наречена.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким Героя. Низько вклоняємося йому за мужність і подвиг задля майбутнього нашої держави!

Вони віддали життя за Україну