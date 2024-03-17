Спершу повідомляли про 20 загиблих внаслідок моторошного ворожого удару по місту. Однак згодом, на жаль, кількість зросла до 21, серед них – Олександр Гостіщев.
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Олександр Гостіщев загинув під час ракетної атаки
У Дніпрі вдень, 17 березня, попрощались з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександром Гостіщевим, який загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі.
Як повідомили у МВС, свій бойовий шлях Олександр розпочав у 2014 році. Після початку повномасштабного російського вторгнення поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області "Цунамі".
Зазначається, що під командуванням Олександра Гостіщева бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та міста Херсон.
Зокрема, бійці полку разом з підрозділами сил оборони України брали участь у звільненні села Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорську, Курдюмівки та Богданівки.
Вічна пам’ять та шана Олександру Гостіщеву! Назавжди в строю,
– додали у МВС.
У Дніпрі попрощалися із загиблим Олександром Гостіщевим / Фото Національної поліції
Що відомо про ворожий удар по Одесі
- 15 березня об 11:01 на Півдні оголосили повітряну тривогу та попередили про пуски ракет. Вже об 11:05 в Одесі пролунав потужний вибух, а згодом – ще один. За кілька хвилин після цього пролунали повторні вибухи. Загалом тривога продовжувалася 40 хвилин, і за цей час ворог двічі вдарив в одне місце.
- Сили оборони Півдня повідомили, що росіяни завдали ударів балістичними ракетами "Іскандер-М". Унаслідок атаки було пошкоджено 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
- Про перших жертв російського терору повідомили в ОВА. Там заявили, що загинули фельдшер та рятувальник, які прибули на місце удару надавати допомогу постраждалим.
- На жаль, кількість жертв продовжувала зростати. Станом на 16 березня відомо про 21 загиблого та 70 поранених.
- В ОВА наголосили, що ця атака стала найтрагічнішою за кількістю жертв у місті з початку вторгнення армії Росії. 16 березня оголосили днем жалоби в Одесі.