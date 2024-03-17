Спершу повідомляли про 20 загиблих внаслідок моторошного ворожого удару по місту. Однак згодом, на жаль, кількість зросла до 21, серед них – Олександр Гостіщев.

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Олександр Гостіщев загинув під час ракетної атаки

У Дніпрі вдень, 17 березня, попрощались з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександром Гостіщевим, який загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі.

Як повідомили у МВС, свій бойовий шлях Олександр розпочав у 2014 році. Після початку повномасштабного російського вторгнення поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області "Цунамі".

Зазначається, що під командуванням Олександра Гостіщева бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та міста Херсон.

Зокрема, бійці полку разом з підрозділами сил оборони України брали участь у звільненні села Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорську, Курдюмівки та Богданівки.

Вічна пам’ять та шана Олександру Гостіщеву! Назавжди в строю,

– додали у МВС.

У Дніпрі попрощалися із загиблим Олександром Гостіщевим / Фото Національної поліції

Редакція 24 Каналу також висловлює свої співчуття рідним і близьким Олександра Гостіщева.

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