Внаслідок удару по Одесі є загиблі та постраждалі. Росія вдарила балістичними ракетами, а саме випустила з території тимчасово окупованого Криму "Іскандер-М".

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Зруйновано триповерхівку

Сили оборони Півдня розповіли про наслідки російського обстрілу. Зокрема, стало відомо, що внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта.

Крім цього, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 15:20 15 березня відомо про 14 загиблих та 46 постраждалих, однак кількість може зрости.

Удар по Одесі: коротко