Внаслідок удару по Одесі є загиблі та постраждалі. Росія вдарила балістичними ракетами, а саме випустила з території тимчасово окупованого Криму "Іскандер-М".
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Зруйновано триповерхівку
Сили оборони Півдня розповіли про наслідки російського обстрілу. Зокрема, стало відомо, що внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта.
Крім цього, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів,
– мовиться в повідомленні.
Станом на 15:20 15 березня відомо про 14 загиблих та 46 постраждалих, однак кількість може зрости.
Удар по Одесі: коротко
- Тривогу оголосили близько 11 години 15 березня. Вже за кілька хвилин пролунали перші вибухи. Загроза зберігалась протягом 40 хвилин і місцеві чули щонайменше 4 вибухи. Згодом стало відомо, що ворог двічі вдарив у одне й т саме місце.
- Внаслідок удару постраждали цивільні та рятувальники й медики, які приїхали надавати допомогу постраждалим внаслідок другого удару. Зокрема, загинув працівник ДСНС та медик. Серед них є 7 поранених.
- Також зараз у мережі активно поширюють інформацію про потребу у донорській крові.