Наразі триває рятувальна операція, серед постраждалих є люди, які перебувають у важкому стані. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що поранень також зазнали рятувальники й медики, які прибули на місце після першого обстрілу.
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Деталі російського удару
На відео, які поширюють у соціальних мережах видно, що поранені цивільні. Це абсолютно протилежне до того, що можуть заявляти пропагандисти про нібито удар по скупченню іноземних військових. Цю тему вони останнім часом активно просувають для своєї внутрішньої аудиторії.
За попередньою інформацією, били балістикою, ймовірно, з Криму. Але зараз чекаємо точної інформації від наших військових. На жаль, є влучання. Тривога була оголошена своєчасно і потім фактично відразу стався вибух, що говорить про те, що це балістика,
– розповів Сергій Братчук.
Також зараз у мережі активно розповсюджують інформацію про потребу у донорській крові. Однак тут варто орієнтуватися лише на офіційні повідомлення. Також треба пам'ятати, що кров потрібна щоденно для поранених українських військових.
Удар прийшовся по цивільних об'єктах, цивільній житловій забудові. Всі деталі ще повідомлятимуть, адже зараз головне завдання – врятувати людей. Після першого удару ворог цинічно атакував ще раз, коли на місце вже прибули рятувальники.
Звісно, спецслужби ще розбиратимуться, але цілком ймовірно, що це було наведення спеціально на житлові будівлі. На жаль, другий удар прийшовся якраз по рятувальниках і медичних працівниках,
– додав Братчук.
Ракетний удар по Одесі: що відомо
- Вибухи пролунали в Одесі одразу після сигналу повітряної тривоги. На місце події прибули десятки карет швидкої допомоги та рятувальники. Через кілька хвилин окупанти вдарили ще раз. Згодом місцева влада повідомила про загибель фельдшера та співробітника ДСНС, які надавали допомогу цивільним.
- Одесити чули два потужні вибухи, а влада одразу повідомила, що є постраждалі. Однак згодом уточнили, що всі діти, які перебували у садочках та навчальних закладах, – у безпеці. Відомо, що місто атакували ракетами. Ймовірно, балістичними.
- Від удару окупантів постраждало щонайменше 20 людей, серед них 5 – працівники ДСНС. Після першого удару виникла пожежа, а на місце вирушили рятувальники. Ворог вдарив повторно, коли вони вже почали гасити вогонь та розбирати завали.