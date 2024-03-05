Окупанти почали атакувати Одеську область дронами-камікадзе ще орієнтовно о 23:36 4 березня. В Одесі лунали вибухи, працювала ППО.

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Що відомо про атаку росіян "Шахедами" по Одещині

Вночі ворог знов підступно атакував ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО.

18 баражуючих снарядів були збиті.

️На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

За попередніми даними постраждалих немає.