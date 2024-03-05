Окупанти атакували "Шахедами" з Балаклави, що в Криму. Скільки "Шахедів" збили наші захисники, повідомили в Повітряних силах, передає 24 Канал.
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Майже всі "Шахеди" збили в межах однієї області
Цієї ночі росіяни атакували 22 дронами-камікадзе. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 "Шахедів" у межах Одеської області,
– зазначили в Повітряних силах.
Вночі 5 березня збили 18 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил
Які наслідки чергової атаки агресора на Одещину
- У Силах оборони Півдня констатували, що вночі ворог знов підступно атакував ударними дронами типу "Shahed-131/136".
- "Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО", – наголосили військові.
- Зазначили, що 18 дронів знищено.
- На жаль, уникнути влучань не вдалося.
- В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Сталося займання. Пожежу оперативно ліквідували. Втім, оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Окрім того, в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.
- За попередніми даними, минулося без постраждалих.