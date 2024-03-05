Окупанти атакували "Шахедами" з Балаклави, що в Криму. Скільки "Шахедів" збили наші захисники, повідомили в Повітряних силах, передає 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Майже всі "Шахеди" збили в межах однієї області

Цієї ночі росіяни атакували 22 дронами-камікадзе. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 "Шахедів" у межах Одеської області,

– зазначили в Повітряних силах.

Вночі 5 березня збили 18 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки чергової атаки агресора на Одещину