Оккупанты атаковали "Шахедами" из Балаклавы, что в Крыму. Сколько "Шахедов" сбили наши защитники, сообщили в Воздушных силах, передает 24 Канал.
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Почти все "Шахеды" сбили в пределах одной области
Этой ночью россияне атаковали 22 дронами-камикадзе. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено и 18 "Шахедов" в пределах Одесской области,
– отметили в Воздушных силах.
Ночью 5 марта сбили 18 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил
Каковы последствия очередной атаки агрессора на Одесскую область
- В Силах обороны Юга констатировали, что ночью враг вновь коварно атаковал ударными дронами типа "Shahed-131/136".
- "Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, создавало реальную угрозу мирным жителям, одновременно усложняя работу ПВО", – отметили военные.
- Добавили, что 18 дронов уничтожено.
- К сожалению, избежать попаданий не удалось.
- В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали. Впрочем, оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения России.
- Кроме того, в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками.
- По предварительным данным, обошлось без пострадавших.