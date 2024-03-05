Оккупанты начали атаковать Одесскую область дронами-камикадзе еще ориентировочно в 23:36 4 марта. В Одессе раздавались взрывы, работала ПВО.

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Что известно об атаке россиян "Шахедами" по Одесской области

Силы обороны Юга рассказали, что оккупанты в ночь на 5 марта атаковали ударными дронами типа Shahed-131/136.

Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, создавало реальную угрозу мирным жителям, одновременно усложняя работу ПВО. 18 барражирующих снарядов были сбиты,

– сообщили военные.

По их данным, к сожалению, не удалось избежать попаданий. В частности, российские захватчики:

повредили здание рекреационного объекта – там произошло возгорание, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар. Учреждение не работало со времени полномасштабного вторжения;

– там произошло возгорание, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар. Учреждение не работало со времени полномасштабного вторжения; в рекреационной зоне повредили частный дом с причалом и хозяйственными постройками.

К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.

Последствия атаки россиян по Одесской области / Фото Сил обороны Юга Украины

Россия запустила "Шахеды" по Одесской области