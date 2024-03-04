Російські військові запустили дрони-камікадзе пізно ввечері 4 березня. Відомо, що "Шахеди" вже залетіли на територію Одеської області. Тому там пролунала повітряна тривога.
Поділитись:
Близько півночі 4 березня стало відомо, що російські БпЛА залетіли на територію Одеської області. У зв'язку з цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Станом на 23:42 Одещина – єдиний регіон, де лунає попередження про загрозу з неба.
Це важливо! Під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Якщо такої можливості немає, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Також ні в якому разі не фіксуйте ані на фото, ані на відео роботу ППО. Ба більше, не викладайте відповідні матеріали у мережу. Пам'ятайте, що ваші дії можуть допомогти ворогові завдавати наступним ударів.