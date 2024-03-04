Близько півночі 4 березня стало відомо, що російські БпЛА залетіли на територію Одеської області. У зв'язку з цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Станом на 23:42 Одещина – єдиний регіон, де лунає попередження про загрозу з неба.

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Це важливо! Під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Якщо такої можливості немає, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Також ні в якому разі не фіксуйте ані на фото, ані на відео роботу ППО. Ба більше, не викладайте відповідні матеріали у мережу. Пам'ятайте, що ваші дії можуть допомогти ворогові завдавати наступним ударів.

00:22 ЗМІ пишуть про те, що в Одесі пролунав ще один вибух.

00:13 Повітряні сили попереджають: БпЛА у Біляївському районі, Одеської області, курс західний;

БпЛА в акваторії Чорного моря, рухаються у напрямку Київського району, Одеської області.

00:12 Суспільне пише, що в Одесі пролунав вибух.

23:56 Місцеві ЗМІ пишуть, що робота ППО триває. Тому закликають не покидати безпечних місць.

23:51 Сили оборони півдня України звернулися до українців: "Іде бойова робота сил ППО! НЕ ЗАВАЖАЙТЕ! Не фільмуйте і не викладайте!"

23:50 Повітряні сили пишуть: "Ще БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються тим же курсом". У цей же час місцеві ЗМІ пишуть про те, що лунають звуки вибухів.

23:41 Місцеві ЗМІ пишуть про те, що йде робота ППО. Відтак, закликають мешканців області залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою. Це може вберегти вам здоров'я та навіть життя.

23:38 Повітряні сили сповістили, що фіксують ще дрони в акваторії Чорного моря. Що вони рухаються тим же курсом на Одесу у напрямку Фонтанки.

23:36 Повітряні сили написали, що група ударних БпЛА ворога з Чорного моря на півночі Одеси. І що рухаються вони у західному напрямку.