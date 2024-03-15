В результате удара по Одессе есть погибшие и пострадавшие. Россия ударила баллистическими ракетами, а именно – выпустила с территории временно оккупированного Крыма "Искандер-М".

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Разрушена трехэтажка

Силы обороны Юга рассказали о последствиях российского обстрела. В частности, стало известно, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта.

Кроме этого, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор завалов,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 15:20 15 марта известно о 14 погибших и 46 пострадавших., однако количество может возрасти.

Удар по Одессе: коротко