В результате удара по Одессе есть погибшие и пострадавшие. Россия ударила баллистическими ракетами, а именно – выпустила с территории временно оккупированного Крыма "Искандер-М".
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Разрушена трехэтажка
Силы обороны Юга рассказали о последствиях российского обстрела. В частности, стало известно, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта.
Кроме этого, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
Спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор завалов,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 15:20 15 марта известно о 14 погибших и 46 пострадавших., однако количество может возрасти.
Удар по Одессе: коротко
- Тревогу объявили около 11 часов 15 марта. Уже через несколько минут раздались первые взрывы. Угроза сохранялась в течение 40 минут, и местные слышали по меньшей мере 4 взрыва. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил в одно и то же место.
- В результате удара пострадали гражданские и спасатели и медики, которые приехали оказывать помощь пострадавшим в результате второго удара. В частности, погиб работник ГСЧС и медик. Среди них 7 раненых.
- Также сейчас в сети активно распространяют информацию о потребности в донорской крови.