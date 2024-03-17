Сначала сообщали о 20 погибших в результате жуткого вражеского удара по городу. Однако впоследствии, к сожалению, количество возросло до 21, среди них – Александр Гостищев.

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Александр Гостищев погиб во время ракетной атаки

В Днепре днем, 17 марта, попрощались с командиром полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Александром Гостищевым, который погиб во время ракетной атаки врага по Одессе.

Как сообщили в МВД, свой боевой путь Александр начал в 2014 году. После начала полномасштабного российского вторжения полицейского назначили командующим сводного батальона полиции Одесской области "Цунами".

Отмечается, что под командованием Александра Гостищева бойцы участвовали в оборонительных и наступательных операциях на Херсонском направлении, освобождали поселок Давыдов Брод и города Херсон.

В частности, бойцы полка вместе с подразделениями сил обороны Украины участвовали в освобождении села Клещеевка, что на Бахмутском направлении, а также в боевых действиях у Майорска, Курдюмовки и Богдановки.

Вечная память и уважение Александру Гостищеву! Навсегда в строю,

– добавили в МВД.

В Днепре попрощались с погибшим Александром Гостищевым / Фото Национальной полиции

Редакция 24 Канала также выражает свои соболезнования родным и близким Александра Гостищева.

Что известно о вражеском ударе по Одессе