Парень служил в одном подразделении со своим отцом. О смерти Героя сообщил журналист Роман Бебех.

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Что известно о гибели Олега Федосеева

На войне погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев. Он вместе со своим отцом служил в подразделении "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии.

Все трое сыновей 61-летнего Феодосия Федосеева ушли на фронт. Двое старших его сыновей присоединились к ВСУ раньше, а Олег чуть позже и потихоньку. Все для того, чтобы семья не узнала, ведь отец не хотел, чтобы его младший сын воевал. О своем решении он сообщил только когда, приехал в отпуск.

Сын сейчас со мной! Чтобы не случилось! Ему еще жить! Надо будет подставить грудь? Я подставлю! Но ему погибнуть не дам. Он молодой, ему жить надо,

– заявлял отец Героя в одном из своих интервью.

К сожалению, 27 марта пришла весть, что сын которого так оберегал отец, погиб в бою с оккупантами.

"Очень больно. Вечная память Олегу! Очень хорошему и ответственному гражданину. Помните, какой ценой нам дается Независимость", – отметил Роман Бебех.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Героя. Низкий поклон за его мужественный подвиг. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину