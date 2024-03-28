Парень служил в одном подразделении со своим отцом. О смерти Героя сообщил журналист Роман Бебех.
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Что известно о гибели Олега Федосеева
На войне погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев. Он вместе со своим отцом служил в подразделении "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии.
Все трое сыновей 61-летнего Феодосия Федосеева ушли на фронт. Двое старших его сыновей присоединились к ВСУ раньше, а Олег чуть позже и потихоньку. Все для того, чтобы семья не узнала, ведь отец не хотел, чтобы его младший сын воевал. О своем решении он сообщил только когда, приехал в отпуск.
Сын сейчас со мной! Чтобы не случилось! Ему еще жить! Надо будет подставить грудь? Я подставлю! Но ему погибнуть не дам. Он молодой, ему жить надо,
– заявлял отец Героя в одном из своих интервью.
К сожалению, 27 марта пришла весть, что сын которого так оберегал отец, погиб в бою с оккупантами.
"Очень больно. Вечная память Олегу! Очень хорошему и ответственному гражданину. Помните, какой ценой нам дается Независимость", – отметил Роман Бебех.
Они отдали жизнь за Украину
- 22 марта 2024 года на войне с Россией погиб Николай Оранский – бывший инженер телевизионной студии на hromadske. Николай Оранский был оператором БпЛА в 118 отдельной механизированной бригаде и погиб во время боевого задания под Роботиным на Запорожском направлении.
- Также известно, что на фронте погиб участник сообщества украинской электронной музыки Миша Бикетов. Ему исполнилось 24 года за два дня до его смерти. Он работал в составе одного из FPV-расчетов.
- Одного из своих лучших воинов потеряла 3 ОШБр. В борьбе против оккупантов погиб Артем "Ронин" Жигадло. Он участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелейших условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.