О смерти почетного гражданина Львова стало известно 26 марта. Игорь Рафаилович Юхновский умер на 98-м году жизни.

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Во Львове прощаются с Героем Украины

Как сообщили во Львовском горсовете, в четверг, 28 марта, состоится церемония прощания с Героем Украины, общественным и политическим деятелем, украинским физиком-теоретиком, профессором, академиком НАН Украины, почетным гражданином Львова – Игорем Юхновским. Чин похорон начался в 10:00 в Свято-Покровском кафедральном соборе ПЦУ.

Около 11:45 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. В это время горсовет сделает перерыв в пленарном заседании.

Похоронят Игоря Юхновского на Лычаковском кладбище в семейном склепе.



Во Львове прощаются с Игорем Юхновским / Фото Львовский городской совет

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Юхновского. Светлая память Игорю Рафаиловичу.

Что известно об Игоре Юхновском

Игорь Рафаилович Юхновский родился 1 сентября 1925 году в Ровенской области. Он был участником Второй мировой войны – был сапером и минером.

После войны Игорь Юхновский создал Львовскую научную школу статической физики. Академик разработал оригинальные и мощные методы теоретических исследований систем взаимодействующих частиц: метод коллективных переменных и метод смещений и коллективных переменных, которые позволили решить серию принципиальных проблем физики конденсированного вещества.

В 1990 году Игорь Юхновский стал депутатом Верховной Рады Украины, а также возглавил оппозицию как Председатель Народной Рады. В 1991 году он баллотировался в Президенты Украины и занял 5 место.

В период с декабря 1999 по март 2002 года Игорь Юхновский был Председателем Комитета по вопросам науки и образования ВР. В июне 2006 года академика назначили и. о. Председателя Украинского института национальной памяти - центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Игорь Юхновский имеет немало наград и почетных званий, одно из них – Герой Украины. Такое звание он получил 23 августа 2005 года за выдающийся личный вклад в национальное возрождение и построение независимого Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественную и политическую деятельность, весомые научные достижения

В 2016 году, по случаю 760-летия Львова, Игорю Юхновскому присвоили звание "Почетный гражданин города Львова".