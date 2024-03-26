Мужчина принимал активное участие в общественной и политической жизни Украины, в частности, будучи депутатом первых созывов Верховной Рады. Также Юхновский участвовал в первых выборах президента, однако не набрал достаточное количество голосов.

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Смерть Игоря Юхновского

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на 98-м году жизни умер академик Игорь Юхновский.

Печальная новость. Отошел в вечность Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почетный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости,

– написал Садовый.

Игорь Юхновский умер во Львове / Фото Андрей Садовый

Отметим, что Юхновский был Героем Украины, академиком Национальной академии наук, украинским физиком-теоретиком. Мужчина был активным общественным и политическим деятелем. В 1991 году он был кандидатом на президентских выборах. Он занял только 5 место. Кроме этого, он был нардепом Верховной Рады I – IV созывов.

Игорь Юхновский был соучредителем и первым руководителем Украинского института национальной памяти. Кроме этого, Юхновский возглавлял Западный научный центр НАН Украины и основал Фонд поддержки науки.

Потери Украины