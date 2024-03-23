Она посвятила работе в издании 25 лет своей жизни. О трагическом известии стало известно вечером 23 марта.

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Смерть Аллы Еременко

Издание "Зеркало недели" сообщило, что не стало известной журналистки и их коллеги Аллы Еременко.

Как отметили в издании, она первой в Украине раскрыла тайны газовых, атомных и нефтяных схем, на которых выстраивались крупнейшие коррупционные капиталы и олигархические империи. Ее тексты были обязательными для прочтения министрами, главами Нафтогазов, премьерами и президентами. Смелость, компетентность и упрямство делали Аллу очень заметной.

При этом Алла была уязвимой, тонким и деликатным человеком, которая не лезла в душу, потому что имела самодостаточную свою. Очень любила маму, брата и племянников. А еще – наше "Зеркало", все события которого ловила тысячами фотокадров,

– отмечают в "Зеркале недели"

Последний текст Аллы Еременко вышел на сайте в марте 2022 года. Тогда она сообщила, что является волонтером Красного Креста и под пулями занимается эвакуированными жителями домов престарелых в Дмитровке, что под Киевом, вблизи Бучи и Ирпеня. Журналистка присылала короткие заметки-чувства и фото, которые потом сложились в статью-свидетельство.

Книга жизни Аллы теперь закрыта, а многие ее глубокие страницы не перечитаны никем, кроме нее самой. Но ее Душа-Вселенная, мы уверены, как-то трансформируется в нашем необъятном и необъяснимом пространстве и будет продолжать дышать, любить и чувствовать без обид и упреков, как умела только Алла,

– написали коллеги.

Фотографии журналистки Аллы Еременко / "Зеркало недели"

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Аллы Еременко.

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