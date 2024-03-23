Вона присвятила роботі у виданні 25 років свого життя. Про трагічну звістку стало відомо ввечері 23 березня.

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Смерть Алли Єрьоменко

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що не стало відомої журналістки та їхньої колеги Алли Єрьоменко.

Як зазначили у виданні, вона першою в Україні розкрила таємниці газових, атомних та нафтових схем, на яких вибудовувалися найбільші корупційні капітали та олігархічні імперії. Її тексти були обов’язковими для прочитання міністрами, головами Нафтогазів, премʼєрами та президентами. Сміливість, компетентність та впертість робили Аллу дуже помітною.

При цьому Алла була вразливою, тонкою і делікатною людиною, яка не лізла в душу, бо мала самодостатню свою. Дуже любила маму, брата і племінників. А ще – наше "Дзеркало", всі події якого ловила тисячами фотокадрів,

– зазначають у "Дзеркалі тижня"

Останній текст Алли Єрьоменко вийшов на сайті у березні 2022 року. Тоді вона повідомила, що є волонтером Червоного Хреста і під кулями опікується евакуйованими мешканцями будинків для літніх людей у Дмитрівці, що під Києвом, поблизу Бучі та Ірпеня. Журналістка надсилала короткі нотатки-почуття і фото, які потім склалися в статтю-свідчення.

Книга життя Алли тепер закрита, а багато її глибоких сторінок не перечитані ніким, окрім неї самої. Але її Душа-Всесвіт, ми впевнені, якось трансформується в нашому неосяжному й нез’ясовному просторі й продовжуватиме дихати, любити й відчувати без образ і докорів, як уміла тільки Алла,

– написали колеги.

Фотографії журналістки Алли Єрьоменко / "Дзеркало тижня"

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Алли Єрьоменко.

Втрати України