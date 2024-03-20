Во время эвакуации раненых погибла боевая медик Анастасия, которая служила в 1 стрелковом батальоне 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса под позывным Троя. О потере сообщила подруга девушки Дана.

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Что известно о гибели Анастасии Трои

Во вторник, 19 марта, во время эвакуации раненых погибла боевая медик Анастасия под позывным Троя. Ее потеря стала большим ударом для военного сообщества.

С начала полномасштабного вторжения она пошла воевать за Украину в ДУК ПС. Впоследствии она стала медиком 1 стрелкового батальона 67 ОМБр ДУК.

Больно? Невыносимо хоронить своих воспитанников это больнее всего ... Подруга "Троя" воспитывалась в моих лагерях "Коммандос", была надеждой, талантливой, искренней, сообразительной, красивой, дорогой воспитанницей ... Сегодня она погибла, эвакуируя раненых от вражеского огня, – написала Дана Ника.

Военнослужащий Кость Петрович также сообщил о тяжелой утрате для украинского народа.

"У меня просто не хватает слов! Сердце рвется! Гордился тобой! Ты была примером для многих! Ты была настоящей! Не уберегли ... Честь!", – написал он

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшей Героини.

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