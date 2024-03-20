Обратим внимание, что реальная цифра может несколько отличаться, учитывая тот факт, что в зонах ведения активных боевых действий точно подсчитать потери врага сложно. Если же говорить об общих потерях с 24 февраля 2022 года, то речь идет о 433 090 российских бойцов, которых удалось отправить за кораблем.

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Потери врага в технике

Заметим, что Россия несет колоссальные потери не только в живой силе, но и в технике. За более чем два года полномасштабного вторжения враг не досчитается тысяч боевых бронированных машин, артиллерийских систем, танков, БПЛА оперативно-тактического уровня, а также автомобилей и автоцистерн.

Но это еще не все. С 24 февраля 2022 года наши военные превратили в металлолом несколько сотен самолетов и несколько сотен вертолетов. Кроме того, у россиян стало на два десятка судов и одну подводную лодку меньше. И эти цифры с каждым днем только растут. Пройдемся детальнее по статистике потерь врага:

танков – 6828;

боевых бронированных машин – 13 058;

артиллерийских систем – 10 714;

РСЗО – 1017;

средства ПВО – 721;

самолетов – 347;

вертолетов – 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8355;

крылатые ракеты – 1922;

корабли /катера – 26;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 198;

специальная техника – 1738.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 20 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Зафиксировали 80 боевых столкновений

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что за минувшие сутки зафиксировали 80 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли 4 ракетных и 86 авиационных ударов. А также они совершили 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших военных, так и по населенным пунктам. Известно, что в результате террористических атак врага, к сожалению, есть жертвы и раненые среди мирных жителей.

За прошедшие сутки под авиационные удары попали населенные пункты Большая Лукашевка, Белополье Сумской области; Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Раздоловка, Веселое, Константиновка, Очеретино, Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Новоселовка Первая, Уманское и Старомайорское Донецкой области; Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийский огонь попали около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.