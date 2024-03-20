Звернімо увагу, що реальна цифра може дещо відрізнятися, враховуючи той факт, що у зонах ведення активних бойових дій точно підрахувати втрати ворога складно. Якщо ж говорити про загальні втрати з 24 лютого 2022 року, то йдеться про 433 090 російських бійців, яких вдалося відправити за кораблем.

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Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що Росія зазнає колосальних втрат не лише у живій силі, а й у техніці. За понад два роки повномасштабного вторгнення ворог не дорахується тисяч бойових броньованих машин, артилерійських систем, танків, БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також автомобілів і автоцистерн.

Але це ще не все. З 24 лютого 2022 року наші військові перетворили на брухт кілька сотень літаків і кілька сотень гелікоптерів. Крім того, у росіян стало на два десятки суден і один підводний човен менше. І ці цифри з кожним днем лише зростають. Пройдімося детальніше по статистиці втрат ворога:

танків – 6828;

бойових броньованих машин – 13 058;

артилерійських систем – 10 714;

РСЗВ – 1017;

засоби ППО – 721;

літаків – 347;

гелікоптерів – 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8355;

крилаті ракети – 1922;

кораблі /катери – 26;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 198;

спеціальна техніка – 1738.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 20 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зафіксували 80 бойових зіткнень

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що за минулу добу зафіксували 80 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 4 ракетні та 86 авіаційних ударів. А також вони здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військових, так і по населених пунктах. Відомо, що внаслідок терористичних атак ворога, на жаль, є жертви та поранені серед мирних мешканців.

Упродовж минулої доби під авіаційні удари потрапили населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійський вогонь потрапили близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.