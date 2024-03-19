Детальніше про втрати росіян та успіхи добровольців 24 Каналу розповів "Цезар" – заступник командира легіону "Свобода Росії".

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Втрати росіян

Військова операція російських добровольців у прикордонних областях Росії розпочався 12 березня. За цей час у боротьбі з російськими бойовиками вони вже мають серйозні успіхи.

Ми утримуємо звільнені території. На деяких ділянках просуваємося вперед та завдаємо масовано вогневе ураження по противнику. За тиждень втрат ми "демілітаризували" 1,5 тисячі путінських силовиків, 27 осіб взяли у полон, знищили близько танкової роти 1-го артилерійського дивізіону та близько 30 одиниць легкої бронетехніки,

– повідомив "Цезар".

Операція продовжується успішно. Фактично російські добровольці показують, що збройна боротьба з путінським режимом не тільки можлива, а що це – єдиний дієвий, на відміну від мирних протестів, метод боротьби з Владіміром Путіним.

"Остаточні підсумки будуть підбиті після закінчення нашої операції. Але інформаційно-політичні результати перевершили навіть військові. Ми показали всьому світу, що народи Росії не приймають Путіна. Ми показали усім, що вибори – це фарс, тому що вони проходили з порушенням і міжнародних законів, і російського законодавства", – наголосив заступник командира легіону.

Кремль проводив "вибори" на окупованих українських територіях, а також у прикордонних областях Росії, де точилися бойові дії.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю із заступником командира легіону "Свобода Росії" можна переглянути вже згодом на нашому ютуб-каналі. Не пропустіть ексклюзив!

Владіміру Путіну було байдуже на те, що відбувається у Курській та Бєлгородській областях. Військові дії, як інші інциденти на виборчих дільницях по всій Росії, не завадили Кремлю підтасувати результати голосування.

Думаю, цей березень показав, що легітимність Путіна закінчилася. Він намалював собі небачений відсоток (результатів голосування – 24 Канал). 70% населення Росії вже хочуть завершення війни. Питання лише у тому, якою ціною та на яких умовах,

– зазначив "Цезар".

Хто воює з боку путінського режиму

На території Курської та Бєлгородської областей тривають позиційні бої. У таких умовах доволі складно взяти у полон велику кількість військових та "затрофеїти" техніку. Однак російським добровольцям подекуди вдається досягнути й таких результатів.

Крім того, у боях російським добровольцям протистоять навіть елітні підрозділи.

В операції з боку путінського режиму бере участь "збірна солянка" з різних підрозділів. Противник вже був вимушений перекинути туди підрозділи 2-ї гвардійської бригади спецназу ГУ ГШ. Це елітні підрозділи, серйозні хлопці. Але й ми "не промах",

– зазначив "Цезар".

Також у боях беруть участь "Шторм Z", місцева тероборона та звичайні строковики, які, однак, не мають цього робити.

Нагадаємо, що під час попереднього рейду російські добровольці пропонували бєлгородському губернатору Гладкову взяти участь в обмінному процесі та вийти на перемовини. Тоді він відмовився.

Цього разу він також відмовився від діалогу. Треба розуміти, що він маріонетка в руках Путіна, його цікавить лише можливість довше протриматися в губернаторському кріслі. Ні доля самих громадян Бєлгорода його не хвилює, ні тим паче доля полонених,

– додав "Цезар".