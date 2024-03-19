Звісно, російський диктатор не визнав, що повстанці успішно виконують поставлені завдання та навіть утримують населені пункти. У світі Путіна його військові "придушили" добровольців – що насправді не так.

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Скарги Путіна

Під час свого виступу Владімір Путін розповів, нібито Росія продовжує "укріплення кордону" – особливо у районах, де проходять бойові дії. Російський президент намагався заспокоїти народ, вигадуючи байки про доукомплектування прикордонників і сучасну зброю.

Путін фантазував, що прорив кордону здійснювала регулярна українська армія спільно з "іноземними найманцями" і зрадниками. Після цього він почав погрожувати російським добровольцям і переконувати, що кордон під контролем.

Коли я сказав про цих зрадників, позаяк це було завжди у нашій історії. Не забувати хто вони такі. Виявляти їх поіменно. Ми будемо наказувати їх без строку давності, де б вони не перебували. Прошу приділити достатньо уваги цьому напрямку,

– сказав Путін.

Диктатор також зазначав, що спроби посіяти смуту мають жорстко припинятися. Окрім цього, Путін бідкався, нібито Захід активно використовував проти Росії транскордонні радикальні терористичні угруповання, заохочуючи їхню агресію. За його словами, за проявами тероризму та екстремізму видно вуха західних спецслужб.

Владімір Путін доручив ФСБ провести роботу по всіх напрямках, розуміючи, що "противник небезпечний та технічно підкований".

Проблеми Путіна