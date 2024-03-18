Усе ще чинний глава Кремля у своєму виступі говорив як про сам процес виборів, так і про РДК на території Росії, війну проти України, смерть Навального, а також майбутні вибори у США. Як то кажуть, жодного разу не готувався і взагалі все це суцільна імпровізація.

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Джерело влади у Росії – народ, – Путін

Отже, Путін заявив, що Росія має стати ще міцнішою, сильнішою та ефективнішою. І що буцімто мала кількість скарг у виборчому штабі під час так званих "виборів" демонструє якість роботи.

Кремлівський диктатор висловив вдячність росіянам, котрі віддали за нього свої голоси.

Ми всі одна команда... Джерелом влади у Росії є народ,

– заявляв він.

Якщо ж читати поміж рядків, то Владімір Путін намагається розділити відповідальність з росіянами. Своїми словами він хоче наголосити, що всі рішення, які ухвалює він, – рішення росіян. Зокрема ті, які стосуються ракетних і дронових атак по Україні та вбивств мирних мешканців.

Владімір Путін заявляв, що вибори – не формальна річ. І що, мовляв, з голосів росіян "складається єдина воля народу". А також пояснив так звану високу явку виборців. Каже, що пов'язана вона з "драматичними подіями, з тим, що сьогодні переживає країна".

На цьому він не зупинився. Каже, що результати роботи за кілька років продемонстрували, що адміністративна команда "працює ефективно і результати задовільні".

Запевнив, що кадрові питання у керівництві Росії вирішуватимуть у "робочому, товариському режимі", а також без поспіху. Мовляв, є два з половиною місяці і не потрібно поспішати з новим кабінетом міністрів.

Нам потрібно зміцнювати збройні сили, це відбувається хорошим темпом,

– також заявив Путін.

Що сказав Путін про РДК

Владімір Путін знову вдався до історії. Вирішив порівняти РДК з "власовцями". Мовляв, останні погано закінчили.

... тоді ці пок***ки воювали на боці нацистів, зараз є такі ж самі люди, які воюють на боці неонацистів, їх кілька груп, загальна чисельність 2500, їх зараз як м'ясо кидають на "м'ясні штурми" держкордону, втрати у супротивників дуже великі, з цих "добровольців" втрати до 800 осіб з усіх,

– заявляв він.

Запевняв також, що у Росії відсутня смертна кара. І що до російських добровольців ставитимуться як до тих, хто перебуває у зоні бойових дій.

Водночас усім правоохоронним органам дадуть вказівки виявляти всіх, хто воює проти Росії зі зброєю. Путін не зупинявся та наголосив, що "ми не дамо їм спокою, вони мають знати про це".

Про Україну, Навального, НАТО

Також Владімір Путін заговорив про мирні переговори. Правда, для чогось додав, що у Росії за них "не тому, що у противника патрони закінчуються".

Журналісти заявили, що Путін "з блиском продовжив свій мандат", і що Зеленський – ні. Тому виникло питання, з ким кремлівський диктатор домовлятиметься про мир?

Це питання для кропіткого дослідника. Ми подумаємо,

– наголосив він.

Заявив він і про Надєждіна, який мав скласти конкуренцію Путіну. Кремлівський диктатор зазначив, що він не взяв участі у передвиборчій кампанії, і що це "результат його незадовільної роботи з підготовки".

Смерть Навального Путін назвав "сумною подією". Також додав, що у нього була ідея обміняти так званого опозиціонера на тих, хто перебуває у країнах Заходу. І що він буцімто був згідний з цим, щоб Навальний не повертався до Росії, але "трапилася" його смерть.

Крім того, Владімір Путін запевняв, що у нього буцімто немає переваг щодо кандидатів у президенти США. Мовляв, працюватиме з тим, кого оберуть американці.

Також Путіна спитали про можливість захоплення Харківщини через атаки на прикордонні регіони Росії.

Не виключаю, що ми змушені будемо створити певну санітарну зону, на території, підконтрольній київському режиму,

– наголосив Путін.

А ще кремлівського диктатора спитали про результати "виборів" на захоплених російськими військами територіях України.

Я в принципі думав, що вони будуть хорошими, значними. Але що будуть такими, як бачимо, сьогодні, я не очікував. Це означає, що ми все правильно робимо. Люди вдячні за дії, які ми ухвалили щодо їхнього захисту,

– цинічно наголосив він.

Крім того, він не виключив повномасштабний конфлікт з НАТО. Водночас Владімір Путін додав, що війна з Альянсом "буде за крок від повномасштабної третьої світової війни". І він вважає, що навряд чи хтось зацікавлений у цьому. На цьому він не зупинявся. Мовляв, Росія знає про присутність в Україні військових НАТО. І що вони, мовляв, "гинуть там у великій кількості".