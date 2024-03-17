Владімір Путін зробив усе можливе для того, щоб на цьому видовищі, яке називають "виборами", він здобув перемогу. Власне, усіх потенційних суперників просто прибрали. Але цього було недостатньо. Вже хизуються, що він буцімто впевнено "перемагає" у президентських перегонах.

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Кажуть ледь не про 100-відсоткову перемогу

Звернімо увагу! У Росії триває підрахунок протоколів. Але Владіміра Путіна вже поспішають вітати з перемогою.

Так, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, за Владіміра Путіна свої голоси віддали буцімто понад 87% виборців. Відразу ж хизуються, що попередній рекорд він побив у 2018 році, коли його буцімто підтримали 76,69% виборців.

Кажуть, що за онлайн-голосуванням у Москві у Путіна буцімто 89,1% голосів "За".

Не міг не вискочити нізвідки "глава" так званої "ДНР" Пушилін. Він запевняв, що на тимчасово окупованій частині Донецької області у Путіна безпрецедентний рівень підтримки – понад 95%. Дивно, що не 105! Хоча, все ще може змінитися.

Невдовзі з'явилися перші дані ЦВК. Станом на 20:05 за Києвом, буцімто опрацювали 24,4% протоколів. І що згідно з ними у Путіна буцімто 87,97% голосів. Тим часом Харитонов, один з кандидатів-маріонеток, набрав за цими ж результатами 3,8% голосів. А от у Даванкова – 3,73%, а Слуцького – 2,96%.

Хизуються вже і результатами так званих "виборів" на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей і в "ЛНР". У першій за Путіна буцімто віддали 88,12% голосів після опрацювання 100% протоколів. На окупованій частині Запорізької області – буцімто 92,95% голосів, а у так званій "ЛНР" – буцімто 94,12% голосів.

До слова, у Бєлгородській області, з якої російські військові ледь не щодня обстрілюють Україну, Путін теж буцімто лідирує. Там за нього буцімто віддали 96,45% голосів після опрацювання 2,68% протоколів.

Показник у 87%, пишуть пропагандистські російські ЗМІ, уже став буцімто рекордним. Мовляв, такого рівня підтримки на президентських виборах в історії Росії не було. Є лише одна поправка: те, що відбувалося у Росії упродовж 15 – 17 березня взагалі складно назвати виборами.

Заступник глави міністерства внутрішніх справ теж вирішив нагадати про себе. Мовляв, виборчі комісії впоралися зі своїм завданням – підтасовуванням результатів – попри те, що відбулося багато DDoS-атак.

О 20:27 за Києвом заявили, що опрацювали буцімто 30% протоколів. Після цього показники Путіна – 87,68%.

Ясна річ, що Дмітрій Медведєв не міг промовчати. Він вирішив привітати Владіміра Путіна з "блискавичною перемогою" на так званих "виборах" у Росії. До слова, один з підставних кандидатів Даванков, перемогу Путіна назвав безсумнівною.

А тепер чи не найепічніший показник. Отже, кажуть, що явка серед збройних сил Росії на виборах буцімто склала 99,8%. Відповідну цифру озвучили у міністерстві оборони країни-агресорки.

Депутат держдуми Росії Ніколай Харитонов теж вставив свої 5 копійок. Каже, що "ми відпрацювали чесно і добросовісно нашу програму під час виборів".

Станом на 20:45 по Києву опрацювали 34,26% протоколів. За результатами, у Путіна буцімто 87,5% підтримки.

Тим часом Дмітрій Пєсков відзвітував, що про перші результати виборів Владімірові Путіну вже доповіли. Чергова демонстрація, що він переляканий сидить десь у бункері.

І чи не найцинічніше станом на 20:55 за Києвом. Хизуються, що понад 1,3 тисячі людей з 1442 тих, хто залишився у руїнах Авдіївки, буцімто проголосували на виборах президента Росії.