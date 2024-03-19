Конечно, российский диктатор не признал, что повстанцы успешно выполняют поставленные задачи и даже удерживают населенные пункты. В мире Путина его военные “подавили” добровольцев – что на самом деле не так.

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Жалобы Путина

Во время своего выступления Владимир Путин рассказал, якобы Россия продолжает "укрепление границы" – особенно в районах, где проходят боевые действия. Российский президент пытался успокоить народ, придумывая басни о доукомплектовании пограничников и современном оружии.

Путин фантазировал, что прорыв границы осуществляла регулярная украинская армия совместно с "иностранными наемниками" и предателями. После этого он начал угрожать российским добровольцам и убеждать, что граница под контролем.

Когда я сказал об этих предателях, поскольку это было всегда в нашей истории. Не забывать кто они такие. Выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они не находились. Прошу уделить достаточно внимания этому направлению,

– сказал Путин.

Диктатор также отмечал, что попытки посеять смуту должны жестко пресекаться. Кроме этого, Путин жаловался, якобы Запад активно использовал против России трансграничные радикальные террористические группировки, поощряя их агрессию. По его словам, за проявлениями терроризма и экстремизма видны уши западных спецслужб.

Владимир Путин поручил ФСБ провести работу по всем направлениям, понимая, что "противник опасен и технически подкован".

Проблемы Путина