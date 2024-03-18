Путин не хочет, чтобы испортилась его красивая картинка после “победы” на псевдовыборах президента России. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Харьковщина – болезненная тема для врага

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что ранее Кремль заявлял о "санитарной зоне" в Донецкой и Луганской областях. Сейчас говорится о "санитарной зоне" именно на территории Харьковской области, ведь это направление – очень болезненная тема для россиян. В свое время враг был вынужден отступать оттуда.

Обратите внимание! Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе заявил, что продолжит войну и создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону", которую якобы "будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

Также Путин будто пытается убедить россиян, что дальше Курской и Белгородской области действия российских добровольцев не распространятся на другие регионы. Поэтому диктатор решил сделать заявление о "санитарной зоне".

Это риторика под ситуацию, когда на российской территории происходят бои, чтобы люди не паниковали, чтобы его красивую картинку инаугурации не испортили колонны беженцев, перепуганных россиян, колонны российских солдат, которых отправляют быстро, чтобы создать какую-то линию фронта, чтобы не дать российским добровольцам продвигаться в глубину,

– объяснил Иван Тимочко.

Рейд российских добровольцев: главное