Путин не хочет, чтобы испортилась его красивая картинка после “победы” на псевдовыборах президента России. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
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Харьковщина – болезненная тема для врага
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что ранее Кремль заявлял о "санитарной зоне" в Донецкой и Луганской областях. Сейчас говорится о "санитарной зоне" именно на территории Харьковской области, ведь это направление – очень болезненная тема для россиян. В свое время враг был вынужден отступать оттуда.
Также Путин будто пытается убедить россиян, что дальше Курской и Белгородской области действия российских добровольцев не распространятся на другие регионы. Поэтому диктатор решил сделать заявление о "санитарной зоне".
Это риторика под ситуацию, когда на российской территории происходят бои, чтобы люди не паниковали, чтобы его красивую картинку инаугурации не испортили колонны беженцев, перепуганных россиян, колонны российских солдат, которых отправляют быстро, чтобы создать какую-то линию фронта, чтобы не дать российским добровольцам продвигаться в глубину,
– объяснил Иван Тимочко.
Рейд российских добровольцев: главное
- Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" 12 марта пересекли границу с Россией в Курской и Белгородской областях и объявили о начале операции по освобождению от власти Владимира Путина.
- Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал об образовании серой зоны от Теткино до Грайворона и Шебекино. Речь идет о протяженном участке российского пограничья на Белгородщине и Курщине. В этих районах пока все еще продолжаются бои. Также известно, что Сибирский батальон занял администрацию в поселке Горьковский, что в Белгородской области.
- Российская авиация фактически уничтожила село Козинка в Белгородской области. Барановский отметил, что российские добровольцы своим участием в "выборах" попали в самое уязвимое место путинского режима. Поэтому из Кремля поступили указания оказать максимально жесткое сопротивление. Добровольцы продолжают наносить удары по военным объектам в Курске и Белгороде.