Доброволец легиона “Свобода России” Алексей Барановский заявил, что к “предвыборному походу” на границе присоединились добровольцы Чеченской республики Ичкерия. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что рассказал доброволец

Барановский заявил, что населенный пункт Горьковский, что на Белгородщине, стал 17 марта эпицентром событий.

Но и тяжелые бои продолжаются и в Курской области, и в Белгородской. Так что последний день так называемых выборов идет очень даже с огоньком,

– отметил он.

Также Барановский ответил на вопрос журналистов, какие силы режим Владимира Путина бросил против российских добровольцев.

Значительные силы, да. ВС России после пропущенных ударов в первые дни действительно собрались, подтянули резервы. Были нанесены даже удары с воздуха с помощью авиации,

– объяснил доброволец.

По его словам, российская авиация фактически уничтожила деревню Козинка в Белгородской области. Он отметил, что российские добровольцы своим участием в выборах попали в самое уязвимое место путинского режима. Поэтому из Кремля поступили указания оказать максимально жесткое сопротивление.

Барановский заявил, что ситуация остается тяжелой, хотя продолжает развиваться. По его словам, немало жителей приграничных территорий прислушались к призывам российских добровольцев и покинули серую зону, где продолжаются бои.

Добровольцы продолжают наносить удары по военным объектам в Курске и Белгороде. Барановский заявил, что региональные власти фактически сорвали эвакуацию в этих городах. Однако местные жители самостоятельно покидают прилегающие к военным объектам районы.