Кроме этого, они дали многообещающий намек на очередные успехи во время операции против путинского режима. Однако деталей пока не сообщают.
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Поздравление легиона
Утром 17 марта легион "Свобода России" выложил интригующий пост в собственном телеграмм-канале. Они прикрепили фото с флагом и передали приветствие с Родины российских добровольцев.
Утро начинается не с кофе, а с освобожденных территорий. Передаем привет из дома,
– написали в легионе.
Российские добровольцы поделились интригующим фото / легион "Свобода России"
Успехи повстанцев
- Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал события в Белгородской и Курской областях России. Он отметил, что все, что так происходит – это внутригосударственный вопрос, ведь там с обеих сторон воюют россияне. Он добавил, что повстанцы не собираются в ближайшее время заканчивать – они будут делать все, на что им хватит сил.
- Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский ранее рассказал, что добровольцы контролируют поселок Козынки. Бои продолжаются на линии от Теткино до Грайворона и Шебекино – там серая зона.
- Бойцы Легиона "Свобода России" сообщали, что готовы к переговорам с Москвой по обмена посёлка Тёткино на Мелитополь. Кирилл Буданов заявил, что с радостью согласился бы на такой обмен, однако по состоянию на сейчас об этом говорить рано.