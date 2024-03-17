Кроме этого, они дали многообещающий намек на очередные успехи во время операции против путинского режима. Однако деталей пока не сообщают.

Смотрите также Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон

Поздравление легиона

Утром 17 марта легион "Свобода России" выложил интригующий пост в собственном телеграмм-канале. Они прикрепили фото с флагом и передали приветствие с Родины российских добровольцев.

Утро начинается не с кофе, а с освобожденных территорий. Передаем привет из дома,

– написали в легионе.

Российские добровольцы поделились интригующим фото / легион "Свобода России"

Отметим! Утром бойцы Сибирского батальона сообщили об успехах в Белгородской области. Там рассказали, что подразделение вошло в Горьковский. Добровольцы захватили админздание населенного пункта, что расположен в 18 километрах от города Грайворон. Ранее в РДК сообщали, что именно Грайворонский район является эпицентром боев на территории России.

Успехи повстанцев