Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал действия российских добровольцев на территории страны-агрессора. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказал Буданов

Глава ГУР МО назвал события на территории Белгородщины и Курщины внутригосударственным вопросом.

Это внутригосударственный вопрос. Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Однако, все же, и одни россияне, и другие,

– добавил Буданов.

Глава украинской разведки отметил, что российские добровольцы будут делать то, на что им хватит сил.

Насколько нам известно, они не собираются в ближайшее время заканчивать. И будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно для того, чтобы, ну, скажем так, как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше – увидим со временем,

– сказал он.

Буданов также прокомментировал обращение бойца Легиона "Свобода России" Алексея Варановского о желании российских добровольцев "обменять" деревню Теткино в Курськой области на временно оккупированный Мелитополь.

Главный украинский разведчик лаконично отметил, что он слышал и видел такой факт.

Что я могу сказать? Я бы радостно. А как там будет – давайте увидим,

– сказал он.

По словам Буданова, пока что рано для этого.

Российские добровольцы стають силой

Глава ГУР МО также ответил на вопросы журналистов, появляется ли субъектность, в том числе политическая, на территории России, где сейчас находятся российские добровольцы. По мнению Буданова, эта субъектность действительно возникает.

По его словам, российских добровольцев уже никак нельзя называть группировками, потому что "это уже действительно становится сила". Глава ГУР заявил, что российские добровольцы действуют вместе и близки к объединению на принципах всеобщего видения необходимости трансформации страны-агрессора. Буданов считает, что к ним присоединятся многие силы из разных оппозиционных движений, как находящиеся внутри России, так и временно находящиеся за границей и желающие вернуться.

По его словам, российские добровольцы показали, что существует много разных путей, как возвращать свое: не только разговоры о желании что-то изменить, но и действия.

Поддержит ли Украина этих добровольцев

Журналисты также поинтересовались у Буданова, нуждаются ли российские добровольцы в поддержке извне, в частности со стороны Киева. Речь идет не только о милитарной поддержке, но и о вопросе легитимации и оценки со стороны Украины как государства.

Глава ГУР в ответ отметил, что эти люди помогают Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения. По его словам, российские добровольцы воюют достаточно неплохо. Буданов дал понять, что Украина попытается помочь им по мере своих возможностей.