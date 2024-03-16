Очільник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував дії російських добровольців на території країни-агресорки. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказав Буданов

Глава ГУР МО назвав події на території Білгородщини та Курщині внутрішньодержавним питанням.

Це внутрішньодержавне питання. Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але, все ж таки, і одні росіяни, і інші,

– додав Буданов.

Глава української розвідки зауважив, що російські добровольці робитимуть те, на що їм вистачить сил.

Наскільки нам відомо, вони не збираються найближчим часом закінчувати. І будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сил у них достатньо є для того, щоб, ну, скажімо так, як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі – побачимо з часом,

– сказав він.

Буданов також прокоментував звернення бійця Легіону "Свобода Росії" Олексія Варановського про бажання російських добровольців "обміняти" село Тьоткіно у Курській області на тимчасово окупований Мелітополь.

Головний український розвідник лаконічно зазначив, що він чув і бачив такий факт.

Що я можу сказати? Я б з радістю. А як там буде – давайте побачимо,

– сказав він.

За словами Буданова, поки що зарано для цього.

Російські добровольці стають силою

Глава ГУР МО також відповів на питання журналістів, чи з'являється суб'єктність, зокрема політична, на території Росії, де зараз перебувають російські добровольці. На думку Буданова, ця суб'єктність дійсно з'являється.

За його словами, російських добровольців вже ніяк не можна називати угрупованнями, тому що "це вже насправді стає сила". Очільник ГУР заявив, що російські добровольці діють разом та близькі до об'єднання на принципах загального бачення необхідності трансформації країни-агресорки. Буданов вважає, що до них доєднаються багато сил з різних опозиційних рухів, як ті, що перебувають у середині Росії, так і ті, що тимчасово перебувають за кордоном й хочуть повернутися.

За його словами, російські добровольці показали, що існує багато різних шляхів, як повертати своє: не тільки розмови про бажання щось змінити, але й дії.

Чи підтримає Україна цих добровольців

Журналісти також поцікавилися у Буданова, чи потребують російські добровольці підтримку ззовні, зокрема з боку Києва. Мовиться не тільки про мілітарну підтримку, а й про питання легітимації та оцінку з боку України як держави.

Очільник ГУР у відповідь зауважив, що ці люди допомагають Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення. За його словами, російські добровольці воюють досить непогано. Буданов дав зрозуміти, що Україна спробує допомогти їм в міру своїх можливостей.