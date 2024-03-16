Боротьба росіян із росіянами – доволі неочікуване дійство, однак воно вже встигло продемонструвати, як погано у Росії захищені кордони. В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко проаналізував роботу російських добровольців.

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Потужна робота добровольців

Російський добровольчий корпус проводить військову операцію у Бєлгородській та Курській областях. Зокрема, добровольці 16 грудня повідомили, що о 17:00 розпочнеться масований обстріл Бєлгорода, тому закликали місцевих евакуюватися або ж перебувати у безпечних місцях.

Росіяни воюють з росіянами на російській території, щоби визволити росіян від російського режиму. Чи ми могли про таке мріяти раніше? Зараз проти російського режиму воюють добровольці, які, однак, вже є регулярними підрозділами, у них є на озброєнні важка техніка. Їх підсилює артилерія та авіація. А провести таку операцію без агентурної мережі та без підтримки місцевих – їм би було вкрай важко,

– наголосив Іван Тимочко.

Кордони Росії охороняли прикордонники, які є підпорядковуються ФСБ. Їх намагалися підтримувати війська росгвардії, яких нещодавно Владімір Путін наказав озброїти важкою бронетехнікою.

Свого часу росіяни навіть створювали територіальну оборону у прикордонних з Україною областях. Проте все це не завадило російським добровольцям розпочати успішну операцію.

Де регулярна армія, де територіальна оборона? А російська тероборона воює проти українських військ на території України, тому що лінійних підрозділів на полі бою Росії не вистачає. Тепер вони опинилися перед викликом, коли заходять російські добровольчі підрозділи, а їм чинити спротив у перші години та дні ніхто не може,

– зауважив Тимочко.

Нагадаємо, що раніше російські добровольці уже проводили рейди в тил російських підрозділів в травні та червні 2023 року. На той час вони також взяли у полон військових збройних сил Росії, яких обіцяли звільнити при особистій зустрічі з губернатором Бєлгородської області. Однак він не надто хвилювався за долю військових, тому й не прийшов на зустріч. Така ж ситуація повторюється й зараз.

Путін не ігнорує прорив

У попередні рази, коли російські добровольці прорвали кордон, російські медіа, очевидно, за вказівкою влади, мало поширювали інформацію про цей інцидент. Цього разу все дещо інакше.

Перед виборами Путін цілу промову присвятив російським добровольцям, де озвучував, що не дасть їм зірвати вибори та території Росії. Що їх обов'язково знищать і що російські добровольці, мовляв, не є серйозною загрозою.

Путін особисто приділив їм увагу. А він приділяє увагу противнику лише тоді, коли його боїться, або коли розуміє, що противник серйозний. РДК, Сиббат, легіон "Свобода Росії" наразі провели військову операцію на відмінно. Політично це навіть зрезонувало більше, ніж сама бойова робота,

– підкреслив Тимочко.