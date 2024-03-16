Борьба россиян с россиянами – довольно неожиданное действо, однако оно уже успело продемонстрировать, как плохо в России защищены границы. В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко проанализировал работу российских добровольцев.

Читайте подробнее Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон

Мощная работа добровольцев

Российский добровольческий корпус проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях. В частности, добровольцы 16 декабря сообщили, что в 17:00 начнется массированный обстрел Белгорода, поэтому призвали местных эвакуироваться или находиться в безопасных местах.

Россияне воюют с русскими на российской территории, чтобы освободить россиян от российского режима. Могли ли мы о таком мечтать раньше? Сейчас против российского режима воюют добровольцы, которые, однако, уже являются регулярными подразделениями, у них есть на вооружении тяжелая техника. Их усиливает артиллерия и авиация. А провести такую операцию без агентурной сети и без поддержки местных – им бы было крайне трудно,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Границы России охраняли пограничники, которые подчиняются ФСБ. Их пытались поддерживать войска росгвардии, которых недавно Владимир Путин приказал вооружить тяжелой бронетехникой. В свое время россияне даже создавали территориальную оборону в приграничных с Украиной областях. Однако все это не помешало российским добровольцам начать успешную операцию.

"Где регулярная армия, где территориальная оборона? А российская тероборона воюет против украинских войск на территории Украины, потому что линейных подразделений на поле боя России не хватает. Теперь они оказались перед вызовом, когда заходят российские добровольческие подразделения, а им сопротивляться в первые часы и дни никто не может", – отметил Тимочко.

Напомним, что ранее российские добровольцы уже проводили рейды в тыл российских подразделений в мае и июне 2023 года. В то время они также взяли в плен военных вооруженных сил России, которых обещали освободить при личной встрече с губернатором Белгородской области. Однако он не слишком волновался за судьбу военных, поэтому и не пришел на встречу. Такая же ситуация повторяется и сейчас.

Путин не игнорирует прорыв

В предыдущие разы, когда российские добровольцы прорвали границу, российские медиа, очевидно, по указанию властей, мало распространяли информацию об этом инциденте. На этот раз все несколько иначе.

Перед выборами Путин целую речь посвятил российским добровольцам, где озвучивал, что не даст им сорвать выборы на территории России. Что их обязательно уничтожат и что российские добровольцы, мол, не является серьезной угрозой.

Путин лично уделил им внимание. А он уделяет внимание противнику только тогда, когда его боится, или когда понимает, что противник серьезный. РДК, Сиббат, легион "Свобода России" пока провели военную операцию на отлично. Политически это даже срезонировало больше, чем сама боевая работа,

– подчеркнул Тимочко.