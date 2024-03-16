Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів, де вони перебувають через 4 дні після початку проведення операції.
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Де у Росії перебувають добровольці
Олексій Барановський розповідав 15 березня про бій у російському прикордонному селищі Тьоткіно в Курській області. Зокрема, там у районі залізничної станції точився активний стрілецький бій.
За словами бійця, російська авіація бомбить російську територію, думаючи, що там є добровольці. Проте, військовий каже, що насправді на момент атаки бійців там вже немає.
Вони (армія Росії – 24 Канал) поводяться так, як поводилися на території України, – не зважають на втрати серед цивільного населення, на руйнування тощо. За нашою інформацією, на жаль, багато поранених серед цивільного населення. У лікарню в населеному пункті Глушково, це на північ від Тьоткіно в Курській області, звозять усіх поранених: і місцевих жителів, і військових-строковиків. Глушковська лікарня зараз переповнена, там не вистачає крові,
– розповів боєць.
Він пояснював, що загалом ситуація важка.
Олексій Барановський відповів на питання, у яких містах та селах зараз перебувають російські добровольці. За його словами, можна орієнтуватися на карту, яку бійці опублікували у своєму телеграм-каналі. Мовиться про карту гуманітарного коридору для евакуації жителів прикордонних територій.
Від Тьоткіно до Грайворона і Шебекіно (протяжна ділянка російського прикордоння в Курській і Бєлгородській областях – 24 Канал) – це все сіра зона, де тривають бої,
– розповів Барановський.
За його словами, на Бєлгородщині основний епіцентр – це російське село, яке розташоване безпосередньо на кордоні Козинка та Грайворон, що дещо далі від кордону.
"Козинка вже повністю під контролем сил повстання. У районі Грайворона тривають (станом на 15 березня – 24 Канал) сутички", – розповів боєць.
Карта прикордонних територій, де можуть перебувати російські добровольці / Телеграм-канал Легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці закликали росіян евакуюватись
- Російські добровольці ще з 13 березня закликають мешканців Курської та Бєлгородської областей евакуюватись, адже вони попереджали – битимуть по військових об'єктах Росії. Тому що з цих територій Кремль обстрілює Україну.
- Вже 14 березня почали писати, що обласна влада Курщини та Бєлгородщини блокує евакуацію людей.
- Згодом ввечері 14 березня добровольці опублікували карту та закликали мешканців всіх населених пунктів, які там зображені, евакуюватись заради збереження життя та здоров'я.
- Окрім того, ввечері проти 15 березня та проти 16 березня добровольці оголошували про те, що мирні мешканці можуть виїхати гуманітарним коридором з Бєлгородщини та Курщини. У росіян був час з 21:00 до 7:00 наступного дня.
- Станом на 15 березня добровольці розповіли, що коридором для виїзду скористалися майже 8 тисяч росіян.