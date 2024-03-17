Окрім цього, вони дали багатообіцяючий натяк на чергові успіхи під час операції проти путінського режиму. Однак деталей поки не повідомляють.
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Вітання легіону
Зранку 17 березня легіон "Свобода Росії" виклав інтригуючий пост у власному телеграм-каналі. Вони прикріпили фото з прапором та передали вітання з Батьківщини російських добровольців.
Ранок починається не з кави, а зі звільнених територій. Передаємо привіт з дому,
– написали в легіоні.
Російські добровольці поділилися інтригуючим фото / легіон "Свобода Росії"
Успіхи повстанців
- Очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував події у Бєлгородській і Курській областях Росії. Він зазначив, що все, що так відбувається – це внутрішньодержавне питання, адже там з обох боків воюють росіяни. Він додав, що повстанці не збираються найближчим часом закінчувати – вони будуть робити все, на що їм вистачить сил.
- Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський раніше розповів, що добровольці контролюють селище Козинки. Бої тривають на лінії від Тьоткіно до Грайворона і Шебекіно – там сіра зона.
- Бійці Легіону "Свобода Росії" повідомляли, що готові до переговорів з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно на Мелітополь. Кирило Буданов заявив, що з радістю погодився б на такий обмін, однак станом на зараз про це говорити зарано.