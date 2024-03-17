Окрім цього, вони дали багатообіцяючий натяк на чергові успіхи під час операції проти путінського режиму. Однак деталей поки не повідомляють.

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Вітання легіону

Зранку 17 березня легіон "Свобода Росії" виклав інтригуючий пост у власному телеграм-каналі. Вони прикріпили фото з прапором та передали вітання з Батьківщини російських добровольців.

Ранок починається не з кави, а зі звільнених територій. Передаємо привіт з дому,

– написали в легіоні.

Російські добровольці поділилися інтригуючим фото / легіон "Свобода Росії"

Зазначимо! Вранці бійці Сибірського батальйону повідомили про успіхи у Бєлгородській області. Там розповіли, що підрозділ увійшов у Горьківський. Добровольці захопили адмінбудівлю населеного пункту, що розташований за 18 кілометрів від міста Грайворон. Раніше в РДК повідомляли, що саме Грайворонський район є епіцентром боїв на території Росії.

Успіхи повстанців