Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що до "передвиборчого походу" на прикордонні доєдналися добровольці Чеченської республіки Ічкерія. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що розповів доброволець

Барановський заявив, що населений пункт Горківський, що на Бєлгородщині, став 17 березня епіцентром подій.

Але й тяжкі бої продовжуються і в Курській області, і в Білгородській. Так що останній день так званих виборів іде дуже навіть з вогником,

– зауважив він.

Також Барановський відповів на питання журналістів, які сили режим Владіміра Путіна кинув проти російських добровольців.

Значні сили, так. ЗС Росії після пропущених ударів у перші дні справді зібралися, підтягнули резерви. Було завдано навіть ударів з повітря за допомогою авіації,

– пояснив доброволець.

За його словами, російська авіація фактично знищила село Козинка у Бєлгородській області. Він зауважив, що російські добровольці своєю участю у виборах влучили у найвразливіше місце путінського режиму. Тому з Кремля надійшли вказівки чинити максимально жорсткий опір.

Барановський заявив, що ситуація залишається важкою, хоча продовжує розвиватися. За його словами, чимало жителів прикордонних територій прислухалися до закликів російських добровольців та покинули сіру зону, де тривають бої.

Добровольці продовжують завдавати ударів по військових об'єктах у Курську та Бєлгороді. Барановський заявив, що регіональна влада фактично зірвала евакуацію у цих містах. Однак місцеві жителі самостійно залишають прилеглі до військових об'єктів райони.