Однак у перспективі захоплені населені пункти у Курській та Бєлгородській областях можуть стати демілітаризованою зоною. Детальніше про можливі наслідки рейду 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Створення сірої зони
У прикордонних областях Росії тривають активні бої. Російські добровольці вже продемонстрували неабиякі результати: знищення складів БК, захоплення кількох селищ, взяття в полон військових ЗС Росії.
Ці події відволікають увагу російського командування, яке не може контролювати кордон з Україною. Тому вони змушені для підсилення використовувати групу військ "Захід", яка діє на Куп'янському напрямку, і групу військ "Центр", яка діє на Лиманському напрямку,
– пояснив Олександр Коваленко.
Отже, у Росії все пішло не за планом, через що відбувається перерозподіл підрозділів з фронту до кордонів. Це, своєю чергою, впливає на те, що росіяни не можуть повністю сконцентрувати свої зусилля на Лиманському та Куп'янському напрямках.
"Найцікавіше не це. А те, що зараз на кордонах Росії створюють сіру зону. Рік тому ми спостерігали за тим, як на лівобережжі Херсонщини з'являлися сірі зони, а потім і плацдарм, який досі контролюють Сили оборони. Така ж ситуація може відбутися і на території Росії. Спочатку Тьоткіно може опинитися в сірій зоні, а потім події там можуть розвинутися, як у Кринках", – наголосив Коваленко.
До Тьоткіно може приєднатися Грайворон чи, наприклад, Шебекіно. На думку військового оглядача, це може стати фундаментом для майбутньої демілітаризованої зони на території Росії.
Військова операція російських добровольців: актуальне
- Вранці 17 березня Сибірський батальйон повідомив про захоплення адміністрації у селищі Горьківський. Епіцентром боїв, як і раніше, залишається місто Грайворон та його околиці. Зауважимо, що відстань між Горьківським та Грайвороном – близько 18 кілометрів.
- Цього ж ранку потужні вибухи знову лунали у Бєлгороді. У місті здійнявся стовп диму та пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомили, що мовиться про приватний сектор. Тим часом влада повідомила про "роботу ППО", тож є ймовірність, що пожежу спричинила саме вона.
- Додамо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що російські добровольці робитимуть все, на що їм вистачить сил та можливостей. Дії на прикордонні Росії Буданов назвав "внутрішньодержавним питанням".