Однак у перспективі захоплені населені пункти у Курській та Бєлгородській областях можуть стати демілітаризованою зоною. Детальніше про можливі наслідки рейду 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Створення сірої зони

У прикордонних областях Росії тривають активні бої. Російські добровольці вже продемонстрували неабиякі результати: знищення складів БК, захоплення кількох селищ, взяття в полон військових ЗС Росії.

Ці події відволікають увагу російського командування, яке не може контролювати кордон з Україною. Тому вони змушені для підсилення використовувати групу військ "Захід", яка діє на Куп'янському напрямку, і групу військ "Центр", яка діє на Лиманському напрямку,

– пояснив Олександр Коваленко.

Отже, у Росії все пішло не за планом, через що відбувається перерозподіл підрозділів з фронту до кордонів. Це, своєю чергою, впливає на те, що росіяни не можуть повністю сконцентрувати свої зусилля на Лиманському та Куп'янському напрямках.

"Найцікавіше не це. А те, що зараз на кордонах Росії створюють сіру зону. Рік тому ми спостерігали за тим, як на лівобережжі Херсонщини з'являлися сірі зони, а потім і плацдарм, який досі контролюють Сили оборони. Така ж ситуація може відбутися і на території Росії. Спочатку Тьоткіно може опинитися в сірій зоні, а потім події там можуть розвинутися, як у Кринках", – наголосив Коваленко.

До Тьоткіно може приєднатися Грайворон чи, наприклад, Шебекіно. На думку військового оглядача, це може стати фундаментом для майбутньої демілітаризованої зони на території Росії.

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