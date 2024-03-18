Путін не хоче, щоб зіпсувалась його красива картинка після "перемоги" на псевдовиборах президента Росії. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Харківщина – болюча тема для ворога

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що раніше Кремль заявляв про "санітарну зону" на у Донецькій та Луганській областях. Зараз мовиться про "санітарну зону" саме на території Харківської області, адже цей напрямок – дуже болюча тема для росіян. Свого часу ворог був змушений відступати звідти.

Зверніть увагу! Владімір Путін під час виступу у своєму виборчому штабі заявив, що продовжить війну і створить на територіях України так звану "санітарну зону", яку нібито "буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".

Також Путін ніби намагається переконати росіян, що далі Курської та Бєлгородської області дії російських добровольців не поширяться на інші регіони. Тому диктатор вирішив зробити заяву про "санітарну зону".

Це риторика під ситуацію, коли на російській території відбуваються бої, щоб люди не панікували, щоб його красиву картинку інавгурації не зіпсували колони біженців, переляканих росіян, захекані колони російських солдатів, яких відправляють швидко, аби створити якусь лінію фронту, щоб не дати російським добровольцям просуватися в глибину,

– пояснив Іван Тимочко.

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