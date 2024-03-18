Израильский военный обозреватель Давид Шарп озвучил 24 Каналу мнение, что Путин действительно может попытаться создать "санитарную зону" на границе с Россией. В Офисе Президента Украины уже также отреагировали на заявление главы Кремля.

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Что такое "санитарная зона"

Шарп рассказал, что "санитарная зона" в понимании Путина должна создаться на территории Украины, чтобы "обезопасить" российские территории от обстрелов артиллерии и РСЗО, а также прорыва группировок ВСУ или российских добровольцев.

Однако этого россияне пытались долгое время избегать. Это может создать много военных проблем, это отвлекает силы. К тому же, надо каким-то образом захватить определенную территорию. Поэтому от угроз до реализации дистанция может быть очень длинной, но в целом такой "санитарный кордон" – это что-то, что способно уменьшить опасность для России,

– отметил израильский военный обозреватель.

Связаны ли обстрелы Сумщины с созданием "санитарной зоны"

По его словам, для того, чтобы создать "санитарную зону", надо физически зайти войсками на ту или иную территорию. Обстрелы Сумщины могут быть как просто актами террора для запугивания, так и подготовкой к заходу войск. Кроме того, это может быть попытка убедить Украину забрать борцов с режимом с территории России.

"Стороны могут наносить удары друг по другу на границе, чтобы заставить друг друга прекратить такие действия. Впрочем именно эту ситуацию мы так рассматривать не можем. Однако это можно рассматривать как постоянный террор и подготовку к определенным действиям на практике", – отметил Шарп.

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