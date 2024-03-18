18 марта российская ЦИК сообщил о безоговорочной "победе" Путина на президентских выборах. После тот выступил с речью, в которой основной акцент сделал на войне с Украиной.

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Путин не остановится

Некоторые голоса на Западе призывают Украину "признать поражение" и "поднять белый флаг", мол, за для того, чтобы спасти людей от гибели. Отдельные политики в ЕС и НАТО, например Виктор Орбан, Реджеп Эрдоган и Роберто Фицо, считают, что Киев должен согласиться на мирные переговоры с Россией. В такие минуты каждый из них забывает о том, что давить по миру нужно на того, кто начал войну. А хочет ли Москва настоящих мирных переговоров? Ответ становится очевидным из "победной" речи Путина. В ней он посылает четкий сигнал того, что настроен продолжать агрессию против Украины до полного уничтожения ее государственности. А дальше – на прицеле жадного глаза кремлевского диктатора окажутся другие постсоветские государства.

Именно так в Украине восприняли слова Путина о намерении создать "санитарную зону" на оккупированных территориях. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии иностранным СМИ заявил, что высказывания россиянина были манифестом агрессии. Путин практически прямо сказал о том, что в дальнейшем она будет только обостряться.

Справка: Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе заявил, что создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону", которую якобы "будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства". Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможности захвата Харьковщины для "защиты" приграничных территорий России.

В то же время в Кремле, лелея дальнейшие захватнические планы в отношении Украины, пытаются убедить мир в том, что мира якобы не хочет Киев, а Москва – открыта к диалогу. Для того, чтобы скрыть настоящие имперские амбиции, Путин, в частности, говорил неоднократно о готовности к переговорам. Несколько дней назад он заявил, что Россия согласится на них только на собственных условиях. Они предусматривают признание Украиной потерю оккупированных территорий, а также предоставление России "гарантий безопасности" от потенциальной "агрессии Киева".