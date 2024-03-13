Путин также требует учета оккупированных территорий. Об этом рассказали пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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На каких условиях Путин видит переговоры
Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле,
– сообщил диктатор.
Он также отметил, что "возможные переговоры – не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".
Путин заявил, что осведомлен о "морковках", которые ему будут пытаться представить, чтобы доказать целесообразность начала переговоров.
Российский диктатор не был скупым на слова и в свойственной себе хамской манере добавил, что договориться легче с теми, у кого "нос в кокаине".
"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего", – заявил Путин.
Переговоры с Россией: последние новости
- Накануне Папа Римский Франциск сделал очередное скандальное заявление о "белом флаге" и переговорах с российской стороной. Это высказывание вызвало возмущение среди украинцев, а также среди мирового сообщества – подробнее в материале 24 Канала.
- Зеленский также откликнулся на последнее обращение Папы Франциска. Он отметил, что для России переговоры служат средством для восстановления боевой готовности их военных сил и для тренировок новобранцев.
- Украинский лидер рассказал, что Украина хочет провести встречу лидеров цивилизованных государств в Швейцарии на инаугурационном Саммите мира и выйти с конкретным планом и четким списком стран, готовых принять этот детальный план, который является путем к справедливому миру. Зеленский добавил, что Украина хочет именно мира, а не просто паузы, чтобы российский диктатор готовился.